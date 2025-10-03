Россияне накануне отопительного сезона ищут способы нанести больше вреда украинцам. Поэтому усилили атаки по энергообъектам Украины.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре: как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить», — отметил он.

Зеленский акцентировал, что сегодня непростая ситуация в Черниговской и Сумской областях после ударов российских дронов.

«Уже вечером был удар баллистики в Донецкой области — тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка — продолжается восстановление», — добавил президент Украины.

Зеленский также отметил, что ожидает больших результатов от военного командования — тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей.