Поздно вечером 2 октября украинские дроны атаковали Сочи, где незадолго до начала налета закончил свое выступление в рамках пленарной сессии Валдайского форума президент Владимир Путин, пишет The Moscow Times.

Около 22:30 были закрыты аэропорты в Сочи и Геленджике, через полчаса сочинский мэр Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников на город. Местные жители сообщили о выстрелах систем ПВО над Черным морем и взрывах на фоне ревущей сирены. Также об угрозе атак БПЛА на федеральной территории Сириус отчитался ее глава Дмитрий Плишкин. «Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

Согласно сводкам Минобороны РФ, с 21:30 2 октября до 07:00 3 октября силы ПВО и РЭБ ликвидировали 11 украинских дронов над акваторией Черного моря и еще 4 цели — в Крыму. Опасность беспилотников в Сириусе и Сочи сняли примерно через 30-40 минут после начала налета дронов ВСУ. При этом ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика длились семь часов.