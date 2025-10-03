Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил палестинскому движению ХАМАС «невиданным адом», если они не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября.

«Если это последнее соглашение не будет достигнуто, весь ад, какого еще никто никогда не видел, обрушится на ХАМАС. Мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе», — написал Трамп.

По его словам, мирный план, согласованный «великими, сильными и богатыми странами Ближнего Востока, а также США и Израилем», дает ХАМАС «последний шанс» спасти оставшихся бойцов.

Глава Белого дома также потребовал немедленного освобождения всех заложников. Также Трамп призвал «всех невиновных палестинцев немедленно покинуть район возможных боевых действий».