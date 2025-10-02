Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел беседу с основателем Telegram Павлом Дуровым на полях международного форума Digital Bridge 2025.

В ходе диалога Токаев и Дуров обсудили вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности, сообщает Акорда.

Президент Казахстана высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки нашей страны. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.

В свою очередь Павел Дуров рассказал Токаеву о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.