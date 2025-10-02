Создатель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил вводить на портале «Госуслуги» метки о наличии алкогольной зависимости и психических расстройств. По его мнению, такая мера позволит оградить общество от потенциально опасных лиц и сформировать институт репутации.

Общественник отметил, что отметки должны ставиться гражданам, хотя бы раз проходившим лечение в психоневрологическом диспансере. Он убеждён, что открытость этой информации поможет окружающим лучше понимать особенности поведения потенциально опасных людей и избегать конфликтов.

«При этом очень многие люди попадают в неприятности, если связываются с алкоголиками. Если человек всё пропил, это может сильно ранить многих людей и даже коллективы», — подчеркнул Болоянгов в интервью изданию «Абзац».