В аэропорту Астрахани гражданин Азербайджана прилетел рейсом из Баку и прошёл через «зелёный коридор», заявив, что у него нет товаров и ценностей для декларирования. Но при опросе мужчина признался, что везёт с собой 10 200 долларов и 41 250 рублей (863 маната), и сам выдал деньги таможенникам.

Как пишут астраханские СМИ, суд признал его виновным в нарушении таможенных правил и назначил штраф, а деньги постановил вернуть владельцу. Но тот за своими средствами так и не вернулся.

Теперь Астраханская таможня просит суд передать изъятые $10 200 и 41 250 рублей государству.