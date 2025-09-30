Заместитель председателя Азербайджанского государственного водного агентства (ADSEA) Ильхам Байрамов сообщил, что в Тарифный совет не поступало обращений о повышении тарифов на воду.

Он отметил, что основная цель — стимулировать более рациональное использование водных ресурсов. «Для предотвращения расточительства целесообразно применять дифференциальные тарифы в зависимости от расхода воды. В подготовленных предложениях изучен опыт десятков стран и учтены рекомендации международных консалтинговых компаний», — сказал Байрамов.

Окончательные предложения будут представлены правительству, Кабинету министров и Тарифному совету, а также вынесены на общественное обсуждение.