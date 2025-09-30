Российские дроны и истребители все чаще фиксируются у границ стран Европы, включая Польшу, Данию, Норвегию и Эстонию. В ответ НАТО усиливает оборону восточного фланга, значительную роль в которой играет Турция.

По данным Türkiye Gazetesi, Анкара поставляет Альянсу системы ПВО и модернизированные истребители F-16. Турция также активно участвует в инициативе «Восточный дозор», предусматривающей направку на восток истребителей, фрегатов и технологий для борьбы с беспилотниками.

В октябре в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО под председательством генсека Рютте, главной темой которой станет безопасность Балтийского региона. Кроме того, Альянс ускоряет внедрение новых сенсоров и оружия для обнаружения и уничтожения дронов в реальном времени, в развертывании которых Турция принимает активное участие.