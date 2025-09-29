Объявлены «желтое» и «оранжевое» предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Завтра, с полудня и до 2 октября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны объявлены «желтое» и «оранжевое» предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах порывы ветра составят до 13.9-20.7 м/с.

В других регионах скорость северо-западного ветра будет достигать 20.8-28.4 м/с.