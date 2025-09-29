Американский миллиардер Илон Маск заявил, что финансист Джеффри Эпштейн, фигурант скандала о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, приглашал его на свой частный остров. Однако предприниматель подчеркнул, что отклонил предложение.

Об этом Маск написал в соцсети X, комментируя публикацию телеканала Sky News, посвящённую документам по делу Эпштейна.

«Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался», — отметил бизнесмен.

Кроме того, он подверг критике Sky News, заявив, что канал распространяет «ложный нарратив». По словам Маска, СМИ, искажающие факты, «заслуживают презрения».