Мэр Портленда Кит Уилсон выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, который объявил об отправке войск в город. По словам градоначальника, Портленд не нуждается в военном присутствии.

«Президент Трамп направил „все необходимые войска“ в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю — как в Портленде, так и в любом другом американском городе», — подчеркнул Уилсон.

Он также напомнил, что история США хранит память об актах угнетения, а в самом Портленде нет признаков беззакония или насилия. По мнению мэра, ситуация может обостриться лишь в случае, если сам президент намерен её спровоцировать.