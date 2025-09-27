На площадке ООН Азербайджан вновь выразил поддержку мирному решению конфликта, связанного с Джамму и Кашмиром.
В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру.
В своём заявлении Мамедов подчеркнул последовательную поддержку Азербайджана мирному урегулированию конфликта, в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.
On the margins of #UNGA80, Deputy Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Elnur Mammadov attended the meeting of the OIC Contact Group on Jammu and Kashmir.
In his statement Elnur Mammadov reiterated Azerbaijan’s consistent support for the peaceful resolution of the conflict… pic.twitter.com/4trdHWJNAL
