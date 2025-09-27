В новых материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили имя американского миллиардера Илона Маска. Об этом со ссылкой на представленные конгрессменами-демократами из Комитета по надзору Палаты представителей документы сообщает Axios.

Маск упомянут в записи от 6 декабря 2014 года. «Напоминание: Илон Маск отправится на остров 6 декабря (это все еще происходит?)», — отмечено в документе.

Также в материалах значатся имена бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона и исполнительного директора PayPal Питера Тиля. Всего в пакете содержится 8544 документа: финансовые книги, ежедневные расписания с 2000 по 2019 год, записи телефонных разговоров с 2002 по 2005 год и бортовые журналы самолета Эпштейна с 1990 по 2019 год.

Ранее Трамп рассказал, что Эпштейн «украл» молодых женщин из пляжного спа-клуба Мар-а-Лаго несколько десятилетий назад. По словам главы государства, после этой истории он разорвал все связи с Эпштейном.