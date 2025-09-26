Белый дом поделился публикацией о встрече президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В публикации приводится цитата Трампа:
«Для меня большая честь находиться вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы уже давно друзья… он человек, пользующийся большим уважением». — президент Дональд Дж. Трамп.
«It’s a pleasure to be with President @RTErdogan of Turkey, and we’ve been friends for a long time… he’s a highly respected man.» — President Donald J. Trump 🇺🇸🇹🇷 pic.twitter.com/yUMse57cG4
— The White House (@WhiteHouse) September 26, 2025