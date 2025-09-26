Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами, предположительно принадлежащими Венгрии.

С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — отметил украинский лидер.

Зеленский предположил, что беспилотники могли заниматься разведывательной деятельностью, собирая информацию о промышленной инфраструктуре приграничных регионов Украины.

Президент Украины распорядился провести тщательную проверку и подготовить отчет по каждому задокументированному случаю нарушения воздушного пространства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг данное заявление, заявив, что Зеленский «теряет рассудок»:

«Президент Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости. Теперь он начинает видеть то, чего на самом деле нет», — написал глава МИД Венгрии».