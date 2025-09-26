Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность возвращения оккупированных территорий не только военным, но и дипломатическим путем. Об этом он сообщил в интервью программе The Axios Show.

«Если мы не имеем силы вернуть эти территории, мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем. Это хороший компромисс для всех», — подчеркнул украинский лидер.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он признать, что некоторые территории страны уже потеряны, Зеленский отметил, что Украина намерена продолжать диалог по их возвращению.