Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства.

В информации отмечается, что Пашинян примет участие в форуме «Мировая атомная неделя». Среди зарубежных гостей ожидаются президент Беларуси Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и международных профильных организаций.

По завершении форума Никол Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным.