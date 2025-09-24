Президент США Дональд Трамп резко поменял риторику в отношении российско-украинской войны, заявив, что Украина при поддержке Европы способна вернуть все оккупированные территории. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Трамп не пояснил причин столь резкого разворота. По мнению некоторых европейских чиновников, подобная риторика может означать стремление президента дистанцироваться от конфликта, который он ранее обещал завершить в считанные дни или недели.

«Теперь его слова прозвучали так, будто он снова встал на сторону Украины, одновременно отходя на второй план, закончив фразой: «Я желаю обеим странам всего наилучшего»», — пишет NYT.

Журналисты напоминают, что за восемь месяцев президентства Трамп не раз менял свою позицию по украинскому вопросу. В феврале он раскритиковал Владимира Зеленского в Овальном кабинете, позже демонстративно сблизился с Владимиром Путиным и даже устроил ему торжественный прием на Аляске.

Однако всего через несколько часов после нового заявления президента его собственный госсекретарь Марко Рубио публично ему возразил. По словам Рубио, «война в Украине не может закончиться военным путем» и завершится исключительно за столом переговоров — что соответствует прежней линии Белого дома.

«Трамп так и не объяснил, почему он теперь считает, что Украина, которая в течение последнего года теряла небольшие территории под давлением российских войск, вдруг способна вернуть их обратно», — подчеркивает издание.