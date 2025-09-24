Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности организации.

«Мы высоко ценим усилия генерального секретаря Антониу Гутерриша по сохранению ООН как главной платформы для достижения компромиссных решений сложных и острых глобальных вопросов. В связи с этим полностью поддерживаем инициативы ООН-80. Наряду с этим выступаем за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности ООН с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами, защиты интересов развивающихся государств», — сказал Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что реформирование Совбеза необходимо для более эффективного решения глобальных проблем и защиты интересов развивающихся стран.