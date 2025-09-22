Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не затягивает вопрос о членстве Азербайджана и Армении, их вступление требует консенсуса.

Об этом заявил в интервью ТАСС экс-генсек ШОС (2016-2018) Рашид Алимов.

«Процедура принятия новых государств-членов четко прописана и не раз выдерживала экзамен на прочность. Решение о приеме принимается на основе консенсуса. За всю историю ШОС ни одна из заявок не была отклонена. Каждая из них внимательно и скрупулезно рассматривается в индивидуальном порядке. Со стороны может показаться, что процесс затягивается. Но это не так», — отметил Алимов, комментируя вопрос о вступлении в ШОС Баку и Еревана.