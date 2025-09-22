Чечня станет первым российским регионом, в котором созданы условия для издания Корана, заявил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что принял участие в отчетно-выборном съезде Духовного управления мусульман Чечни в Грозном, итогом которого стало переизбрание на пост муфтия республики главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа, доктора шариатских наук Салаха-Хаджи Межиева. Кадыров поздравил Межиева с заслуженным переизбранием и выразил уверенность, что тот и в дальнейшем будет достойно трудиться во благо мусульманской уммы и Благородного Ислама.

Муфтий подарил уникальный экземпляр Корана с чеченским орнаментом, впервые изданный в республике. При этом Межиев сообщил Кадырову, что теперь Чечня станет первым регионом России, где созданы условия для собственного издания Корана.

Кроме того, муфтий наградил лидера Чечни орденом «Защитник Сунны».