Новый пакет антироссийских санкций ЕС не будет включать в себя ограничения на покупку нефти из РФ. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

«Что касается 19-го пакета санкций в области энергетики, то он конкретно не касается нефти, но касается СПГ», — сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.

Еврокомиссар подчеркнул, что работы по полному отказу от ископаемого российского топлива будут продолжены, однако сроков реализации этой стратегии он не назвал.

Ранее Еврокомиссия предложила отказаться от СПГ из РФ к началу 2027 года, то есть на год раньше, чем было запланировано.