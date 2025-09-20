Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что страны Европы не смогут обеспечить прекращение огня в Украине без США, вопрос об участии военнослужащих ФРГ в возможной миротворческой миссии в Украине не стоит на повестке дня.

«Европа не сможет обеспечить прекращение огня и мир без Америки», — сказал Зедер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос об участии военных ФРГ в возможной европейской миротворческой миссии в Украине. По его мнению, лучше было бы оказать ВСУ материальную и финансовую поддержку.

«Россия не примет никаких компромиссов, предполагающих присутствие военных НАТО в Украине. Поэтому вопрос об участии Германии не возникает», — подчеркнул лидер ХСС.

4 сентября в Париже прошла встреча членов «коалиции желающих», на которой среди прочего обсуждались гарантии безопасности Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в «коалиции» насчитывается уже 30 стран-членов. На пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» Макрон указал, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента в Украину после установления перемирия или мира в этой стране.