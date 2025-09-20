Обнародован прогноз погоды на завтра. В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15–18 °, днём — 18–20 °. Атмосферное давление повысится с 753 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, в высокогорных районах дождь может перейти в мокрый снег. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13–16 °C, днем 16-20 °C; в горах ночью 0–5 °C, днем 5–8 °C.