На Инвестфоруме TIF 2025 в «Авазе» замминистра экономики Азербайджана Сахиб Нуреддин Алекперов заявил об интересе SOCAR к освоению туркменских месторождений, передаёт Turkmenportal.

Он отметил перспективы сотрудничества в электроэнергетике: Азербайджан готов обеспечить транзит туркменской электроэнергии и рассматривает совместный вывод «зеленой» энергии Центральной Азии на европейские рынки.

Сахиб Нуреддин Алекперов подчеркнул роль взаимодействия двух стран в развитии транспортного коридора Восток–Запад и повышении эффективности Среднего коридора. За семь месяцев транзит между странами превысил 1 млн тонн, что на 13% выше уровня прошлого года; 76% грузов прошли по железной дороге.