Представители десяти государств намерены объявить о признании государственности Палестины 22 сентября в ходе конференции в ООН.

Об этом сообщили в Елисейском дворце на брифинге перед визитом главы государства в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

«Десять стран [намерены] приступить к признанию Государства Палестина», — приводит Agence France-Presse слова советника президента Франции Эмманюэля Макрона. Он уточнил, что помимо Франции в их число войдут Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино.

В офисе французского лидера также осудили попытки Израиля оккупировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что это является «четкой красной линией».