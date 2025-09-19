ЕС выделит свыше 200 млн евро на экономическое развитие Армении.

Об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

«Я объявляю, что мы запускаем второй этап программы повышения устойчивости и роста для Армении. Это означает, что более 200 млн евро будут направлены на поддержку инвестиций в развитие связи, устойчивости и бизнеса в Армении», — сказала Кос.

По ее словам, данная программа направлена на поддержку реформ в отраслях, имеющих важное значение для Армении:

«По этой причине мы согласились на запуск конференции высокого уровня».