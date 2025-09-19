Азербайджанские ветераны вместе с членами своих семей приняли участие в торжественном мероприятии в Турции, посвящённом Дню ветеранов, который отмечается 19 сентября. Об этом сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в соцсети X.

В мероприятии также приняли участие министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба Сельчук Байрактароглу, командующие войсками и заместители министра.

Яшар Гюлер провёл краткую встречу с азербайджанскими ветеранами и их семьями.