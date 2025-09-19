Мэр британского города Хенли-на-Темзе Том Бакли оказался в центре скандала после появления на параде кадетов Королевской морской пехоты, армии и авиации в неформальном виде — в гавайской рубашке, шортах и кроссовках без носков. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотографии с мероприятия, прошедшего в ратуше города, вызвали бурную реакцию в соцсетях и в местной газете Henley Standard, куда поступили десятки жалоб. Многие жители сочли, что внешний вид мэра проявил «неуважение» к подросткам-кадетам, прибывшим в строгой форме.

«Эти молодые люди много работали. Минимум, что мог сделать мэр — одеться более уместно», — заявил один из жителей.

В ответ Бакли пояснил, что его выбор одежды был сознательным вызовом традиционным ожиданиям. «Я здесь, чтобы помогать жителям Хенли, и то, что я надеваю, — мое личное дело», — сказал он.

Мэр подчеркнул, что всегда учитывает дресс-код мероприятий и не появлялся в неформальной одежде там, где требовался официальный костюм. Он также обвинил часть критиков в том, что они, вероятно, даже не живут в городе.