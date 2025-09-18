В Астаринском районе задержана 55-летняя женщина по подозрению в убийстве соседки. Зиба Абидова, 1970 года рождения, была передана следствию сотрудниками полиции, уточняет АПА.

Ранее считалось, что жительница села Микки Шахима Зейнулла гызы Салаева, 1954 года рождения, покончила жизнь самоубийством. Ее тело было найдено 7 сентября в доме в сидячем положении на полу с платком, привязанным к кровати.

После проведения экспертизы стало известно, что Салаева была убита. Кроме того, из дома пропал сундук убитой женщины, который позже был найден в лесу.

По подозрению в убийстве задержана соседка Салаевой. В районной прокуратуре ведется расследование по факту совершенного преступления.