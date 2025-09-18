Директора школ с количеством учеников до 500 человек смогут продолжить свою работу, если их показатели по конкурсу на приём на работу (MİQ), сертификации или диагностическому оцениванию достигают 70% и выше.

Об этом сообщил завотделом экзаменов и оценивания Агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли, передает AПA.

«В школах с более чем 500 учениками, если результат директора превышает 85%, он останется на своей должности. Поскольку такие директора уже участвуют в процессе управления, повторная аттестация не будет обязательной», – уточнил Исмаилбейли.