Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Кыргызстан для участия во встрече глав правительств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Кабинет министров Кыргызстана, в аэропорту «Манас» премьера Азербайджана встречал заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Отметим, что в заседании примут участие премьеры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, вице-президент Турции, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.