Завтра стартует Гран-при Азербайджана «Формула-1», в связи с чем на некоторых улицах и проспектах столицы будет ограничено движение.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения транспортных заторов на южном въезде в город, водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты для движения с юга в центр города, а именно: вместо дороги через площади «Азнефть» и «Нефтяников» следует двигаться по третьей кольцевой дороге от 14-го километра дороги Баку-Сальян в сторону Локбатанского круга, а затем через «20 Января» или Ени Ясамал.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной дорожной полиции города Баку.

Также отмечено, что жители поселков «20-й участок», Баилово должны использовать внутренние дороги, двигаясь по улице Гурбана Аббасова и в центр города через улицы Теймура Эльчина, Мехди Хусейна и Лермонтова.

«Кроме того, от участников дорожного движения просьба по возможности реже использовать личные автомобили в период проведения гонки, а в центр города ехать исключительно на общественном транспорте», — подчеркивается в обращении.