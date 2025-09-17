На прошлой неделе, 11 сентября, в Тиране прошло заседание исполкома УЕФА, на котором в том числе обсуждался вопрос возвращения России на международные турниры.

Азербайджан выступил за полноценное возвращение России. Также за возвращение российских футболистов выступили Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан, пишут российские СМИ.

За смягчение текущих ограничения — Скандинавия. Швеция, Финляндия и Норвегия впервые допускают возвращение женских и молодежных команд.

Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия готовы обсуждать вариант при согласии УЕФА.

Против — Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, а также Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия. Особенно жесткая позиция у Польши и прибалтийских стран.