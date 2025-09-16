Политическая оппозиция в Чехии выступила с инициативой о пересмотре программы поставок боеприпасов Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает журнал Politico.

Бывший вице-премьер и ныне заместитель председателя крупнейшего оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Карел Гавличек заявил: «Здесь имеют место неприемлемые показатели прибыли, низкое качество и сомнительные поставщики. По этим причинам вопрос нужно рассматривать на уровне НАТО».

Оппозиция выражает обеспокоенность качеством продукции и надежностью поставщиков, настаивая на обсуждении всех деталей программы на международном уровне.