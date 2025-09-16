Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и крупнейшая в мире транспортная компания MSC (Mediterranean Shipping Company) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Как сообщает SOCAR, в ходе церемонии подписания в Баку стороны договорились укрепить позиции Турции в глобальной цепочке поставок через совместные инвестиции в крупнейший контейнерный порт Эгейского региона – «SOCAR Terminal».

Согласно соглашению, дочерняя компания MSC и мировой оператор портов Terminal Investment Limited (TIL) станет акционером «SOCAR Terminal».

Сотрудничество обеспечит интеграцию «SOCAR Terminal» в широкую глобальную сеть TIL. Благодаря новым инвестициям в оборудование и технологии, терминал увеличит мощности, повысит операционную эффективность и добьётся значительных результатов в цифровизации, устойчивом развитии и модернизации инфраструктуры.

«SOCAR Terminal», крупнейший контейнерный порт Эгейского региона, имеет непрерывный причал длиной 700 метров, глубину 16 метров, площадь акватории 420 тыс. м² и тыловую территорию 30 тыс. м², что делает его объектом стратегического значения как для региональной, так и для мировой торговли. Терминал способен принимать суда нового поколения класса ULCS, одновременно обрабатывать несколько крупных кораблей и минимизировать время ожидания.