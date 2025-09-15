Учредительная семья Italiana Petroli близка к продаже нефтеперерабатывающей компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в рамках сделки, которая даст азербайджанской группе контроль над одной из крупнейших сетей автозаправочных станций Италии, сообщили Reuters три источника.

По словам двух из них, подписание соглашения с SOCAR ожидается уже в ближайший понедельник, если в последний момент не произойдет перенос сроков.

Источники не раскрыли деталей финансовых условий сделки.

Знакомые с ситуацией источники ранее сообщили Reuters, что итальянская семья Браккетти-Перетти рассчитывала на оценку компании примерно в 2,5 млрд евро (2,9 млрд долларов). При этом на счетах компании находится около 500 млн евро наличными.