Турецкий город Газиантеп и азербайджанская столица Баку станут городами-побратимами, заявила председатель Большого городского муниципалитета провинции Газиантеп Фатма Шахин.

Ф. Шахин отметила, что более 20 азербайджанских и турецких городов уже имеют статус побратимов и что ведутся переговоры о включении Газиантепа в этот список. Этот вопрос обсуждался во время визита Ф.Шахин в Баку в рамках участия в COP-29 в прошлом году.

«В Баку мы ознакомились с азербайджанской кухней и чайной традицией, прекрасными образцами ремесленного искусства. Скорее всего, наше побратимство состоится с Баку», — приводит «Репорт» ее слова.

Председатель муниципалитета добавила, что на основе опыта Газиантепа планируется проводить совместные мероприятия для продвижения азербайджанской культуры, традиций и кухни.