Экипажи Каспийской флотилии приступили к командно-штабным учениям, в рамках которых отрабатываются задачи по обороне районов базирования, экономической зоны и отражению атак беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба флотилии.

Под руководством контр-адмирала Олега Зверева более 15 боевых кораблей и судов обеспечения вышли в море для участия в практической фазе манёвров.

Учения включают свыше 25 боевых эпизодов с практическим применением оружия. Среди них – отражение ударов безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также действия по обеспечению безопасности морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море.

Как подчеркнули в пресс-службе, главной задачей манёвров является повышение навыков руководящего состава в управлении группировками сил при решении нестандартных задач с применением современных вооружений и техники.