В ночь на 14 сентября ударные беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

По его словам, в районе предприятия было сбито три БПЛА. Падение обломков дронов вызвало пожар на территории завода, однако возгорание уже ликвидировано. Пострадавших нет.

Губернатор подчеркнул, что ситуация полностью контролируется, а последствия атаки устранены.

Позже командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт «Мадьяра» Броуди подтвердил данный удар.

Следует отметить, что Киришский НПЗ входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России: его мощность более 20 млн тонн нефти в год.