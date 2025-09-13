Атака украинских беспилотников на порт Приморска в Ленинградской области впервые привела к приостановке погрузки на ключевом нефтяном терминале России, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и ВСУ.

В результате ночной атаки 12 сентября загорелось стоящее в порту судно и насосная станция, пожар был оперативно ликвидирован, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Источники агентства утверждают, что повреждены два нефтяных танкера — «Кусто» и «Цай Юнь».

Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за атаку, официальное подтверждение приостановки отгрузки нефти российскими властями пока отсутствует.