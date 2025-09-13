Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам с очередным призывом соблюдать временный запрет на посещение воинских частей для встреч с новобранцами. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В министерстве напомнили, что ограничение было введено из-за роста числа сезонных вирусных инфекций в стране и направлено на защиту здоровья военнослужащих, недавно начавших службу.

По информации оборонного ведомства, благодаря проведению профилактических мер в воинских частях удалось предотвратить распространение респираторных заболеваний, включая грипп.

«Мы вновь обращаемся к родителям новобранцев и всем гражданам с просьбой проявить понимание и воздержаться от посещения воинских частей. После снятия ограничений будет предоставлена дополнительная информация», — говорится в сообщении.