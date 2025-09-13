В Азербайджане продолжаются многонациональные совместные учения «Вечное братство – IV» с участием спецназа Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Подразделения специального назначения продолжают подготовку в рамках учений, где особое внимание уделяется обмену опытом между силами спецназа дружественных и союзных государств при проведении совместных спецопераций, совершенствованию навыков организации взаимодействия, а также развитию способностей и умений по ведению совместных операций при необходимости.

В рамках совместных учений успешно выполняются учебно-боевые задачи по стрельбе, парашютированию, снайперской стрельбе, а также по зачистке населенного пункта от противника.

На этапе подготовки силы специального назначения демонстрируют высокий профессионализм при выполнении поставленных задач.