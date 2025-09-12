Кокандский межрайонный суд Узбекистана установил факт рождения жительницы Ферганской области Хувайдо Умаровой 1 января 1895 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции республики.

Формально это делает ее старейшей из живущих людей в мире.

«Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт рождения 130-летней бабушки», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что данное решение приняли в рамках выездного заседания в махалле Каракум Бувайдинского района по иску местного отдела юстиции. Суд удовлетворил ходатайство и официально зафиксировал дату рождения Умаровой.