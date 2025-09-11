Кабинет министров внёс изменения в «Положение о порядке приёма экзаменов у лиц, желающих получить водительское удостоверение, дающее право на управление транспортным средством, и выдаче им водительских удостоверений».

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, отныне сведения, указанные в водительском удостоверении, могут предоставляться (получаться) через Информационную систему «Электронное правительство». Предоставление данных о водительском удостоверении через эту систему будет приравнено к предъявлению самого удостоверения.

Также Кабинет министров внёс изменения в «Примерное положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их прицепов».

Согласно решению, данные, указанные в электронном талоне о прохождении транспортным средством технического осмотра, могут предоставляться (получаться) через Информационную систему «Электронное правительство» (EHİS). Предоставление этих данных через EHİS будет приравнено к предъявлению самого талона.