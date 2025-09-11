В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) замечено современное западное стрелковое оружие, включая немецкие винтовки и автоматы, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

На опубликованных снимках видно, что солдаты 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ используют винтовки Haenel MK 556 и HK416A7 производства Heckler & Koch. По данным канала, Киев получил 5,8 тыс. винтовок MK 556.

Кроме того, украинские военнослужащие располагают автоматическими винтовками HK417 калибра 7,62 мм, собранными на базе HK416, а также ручными пулеметами HK MG4 и пулеметами HK MG5 под патрон стандарта НАТО 7,62×51 мм и другим вооружением.