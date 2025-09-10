Сооснователь Oracle Ларри Эллисон впервые стал богатейшим человеком в мире, обогнав американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, сообщает Bloomberg.

Состояние Эллисона достигло $393 млрд, а у Маска — $385 млрд. Так резко Эллисон смог подняться вверх, поскольку однодневный прирост его капитала составил $101 млрд. Следует отметить, что акции Oracle стали расти сильнейшими с 1999 года темпами.

81-летний Эллисон, являющийся председателем правления и главным техническим директором, вкладывает большую часть своего состояния в компанию-разработчика программного обеспечения для баз данных.