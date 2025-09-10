Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно информации, нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6%, а верхний предел — на уровне 8%.

«Данное решение было принято с учетом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории, сопоставления прогнозируемой инфляции с целевым показателем (4±2%), возможных последствий последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, а также трансмиссии решений денежно-кредитной политики», — отмечается в сообщении ЦБА.