Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) анонсировал запуск новой инициативы deep strike, призванной расширить возможности Вооруженных сил Украины по нанесению дальних ударов. «В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро», — сказал он на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») в Лондоне во вторник, 9 сентября.

По словам Писториуса, контракты предусматривают поставку «нескольких тысяч дальнобойных БПЛАразличных типов» украинского производства, они являются гибкими и включают возможность увеличения объемов поставок. Министр призвал всех партнеров присоединиться к этой инициативе, цель которой заключается в том, чтобы укрепить способность Украины «ослабить военную машину России в тылу».

В ходе заседания Писториус сообщил также, что Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитных ракетных комплексов Patriot, которые Берлин пообещал поставить Киеву.

Германия и Украина подписали в Берлине 28 мая соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, которое впервые предусматривает финансирование дальнобойного оружия украинского производства. Канцлер Фридрих Мерц тогда назвал это «новой формой военно-промышленного сотрудничества» и отметил, что «ограничений по дальности его применения не будет».

В интервью DW в конце августа Борис Писториус отметил, что «очень доволен первыми итогами на сегодняшний день, но еще есть путь, который нужно пройти». На вопрос, было ли уже применено оружие, профинансированное Германией, глава Минобороны ФРГ ответил, что не может «точно сказать». Писториус также не ответил на вопрос, обсуждается ли передача Украине немецких крылатых ракет TAURUS в рамках возможных гарантий безопасности со стороны западных партнеров после окончания войны России против Украины.