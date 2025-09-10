В Гувахати (штат Ассам, Индия) хирург городской больницы провёл 21 кесарево сечение за десятичасовую смену, что вызвало обеспокоенность местных органов здравоохранения. Об этом сообщает The Times of India.

Департамент здравоохранения направил в больницу письменный запрос, интересуясь, соблюдал ли врач утвержденные протоколы, и потребовал предоставить отчёт по каждой операции.

Во время визита проверяющих были зафиксированы нарушения в ведении предоперационных и послеоперационных записей, а также выявлены проблемы со стерильностью инструментов.

Сам хирург пояснил, что кесарево сечение можно выполнить за 25 минут, а в некоторых случаях — за 15. Из 21 пациентки только две остаются в стационаре в стабильном состоянии, остальные уже выписаны домой.